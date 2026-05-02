Usa alcol per accendere il barbecue fiammata la investe | è grave in ospedale

Durante il Primo Maggio, una donna di 72 anni di Arco è rimasta gravemente ustionata dopo aver usato alcol per accendere il barbecue, causando una fiammata che l’ha investita. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La vicenda si è verificata in un'area privata, dove si sono svolti i fatti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Non avrebbe potuto andare peggio il Primo Maggio di una 72enne di Arco, comune trentino a Nord del Lago di Garda. Quando era tutto pronto per un barbecue con amici e familiari, per celebrare all’aria aperta la Festa dei Lavoratori, è rimasta vittima di incidente domestico particolarmente grave.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Fiammata al barbecue: 16enne ustionato al volto a Cesano BosconeUn sedicenne è rimasto ferito al volto durante una Pasquetta trascorsa in un prato a Cesano Boscone, a causa di una fiammata improvvisa scatenata... Ottantenne gravemente ustionato mentre cerca di accendere una stufa con l’alcolMarina di Pietrasanta (Lucca), 2 marzo 2026 – Grave incidente domestico a Marina di Pietrasanta (Lucca), in Versilia, nella giornata di domenica 1... Panoramica sull’argomento Umbertide, usa l'alcol per accendere il fuoco: donna si ustiona gravemente il voltoUMBERTIDE - Gravissimo incidente domestico in un’elegante villetta a schiera al quartiere Fonte Santa, primissima periferia cittadina. Profonde le ustioni al volto ed al collo riportate una donna di ... ilmessaggero.it Cerca di accendere la stufa con l’alcol e viene avvolto dalle fiamme: ricoverato d’urgenza per gravi ustioniA Marina di Pietrasanta (Lucca) un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver tentato di accendere una stufa con l’alcol. Rapidamente soccorso, è stato trasferito d’urgenza in elicottero a ... fanpage.it