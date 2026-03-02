Ottantenne gravemente ustionato mentre cerca di accendere una stufa con l’alcol

Un uomo di ottant’anni è rimasto gravemente ustionato durante un tentativo di accendere una stufa con dell’alcol a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, nella giornata di domenica 1 marzo. L’incidente si è verificato in un’abitazione della zona e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. L’anziano è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 2 marzo 2026 – Grave incidente domestico a Marina di Pietrasanta (Lucca), in Versilia, nella giornata di domenica 1 marzo: un 80enne è rimasto gravemente ustionato mentre stava cercando di accendere con dell'alcol una stufa. Le fiamme avrebbero avvolto l'anziano procurandogli gravi ustioni sul corpo. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, poi i sanitari ne hanno predisposto il trasferimento in elicottero al centro grandi ustionati di Genova.