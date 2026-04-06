Durante la giornata di Pasquetta, un ragazzo di 16 anni è rimasto ustionato al volto mentre si trovava in un prato a Cesano Boscone. L’incidente è avvenuto a causa di una fiammata improvvisa, che si è verificata mentre si utilizzavano sostanze acceleranti sul barbecue. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al giovane ferito. La vicenda sta ora sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Un sedicenne è rimasto ferito al volto durante una Pasquetta trascorsa in un prato a Cesano Boscone, a causa di una fiammata improvvisa scatenata dall’uso di sostanze acceleranti su un barbecue. L’episodio si è verificato intorno alle 16, mentre il giovane si trovava insieme a parenti, amici e genitori per i festeggiamenti della ricorrenza. Nel tentativo di ravvivare le braci, il ragazzo ha versato dell’alcol o un altro liquido infiammabile, provocando un immediato ritorno di fiamma che lo ha colpito al viso. Il soccorso rapido e le cure al Buzzi. La tempestività di chi era presente nel parco di Cesano Boscone è stata fondamentale per allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiammata al barbecue: 16enne ustionato al volto a Cesano Boscone

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