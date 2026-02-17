Litiga con un uomo in strada e lo minaccia con una pistola lanciarazzi arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato un altro con una pistola lanciarazzi durante una lite in strada. La rissa è scoppiata lunedì pomeriggio in via Mario Morgantini, a Milano, a causa di un debito di 100 euro che non era stato ancora pagato. La discussione è degenerata quando uno dei due ha estratto l’arma, creando panico tra i passanti.
Un debito di 100 euro non onorato. Sarebbe questo il motivo della lite scoppiata nel primissimo pomeriggio di lunedì tra due uomini in via Mario Morgantini, zona San Siro a Milano. A chiedere l'intervento della polizia di Stato è un quarantaduenne egiziano, che racconta che un suo conoscente lo ha appena minacciato con una pistola. Sul posto arrivano i ‘Falchi’ della Squadra Mobile della questura. Gli agenti ascoltano la testimonianza del nordafricano che riferisce della lite e delle minacce. Poco dopo, gli stessi poliziotti trovano l'aggressore nascosto tra le auto in sosta. Addosso non ha nessun tipo di arma ma in casa, poco distante, effettivamente c'è la pistola descritta dalla vittima: si tratta di una lanciarazzi.🔗 Leggi su Milanotoday.it
