Lanciarazzi una penna pistola e centinaia di proiettili | l' arsenale trovato in casa di un incensurato

In una casa di un uomo di 51 anni, disoccupato e senza precedenti, sono stati trovati un lanciarazzi, una penna pistola e centinaia di proiettili. L’uomo è stato arrestato e ora si trova in cella. Le forze dell’ordine stanno verificando se ci siano stati altri reati collegati a quell’arsenale. La scoperta ha sorpreso tutti: nessuno si sarebbe aspettato di trovare un inventario così pericoloso in una villeggiatura senza precedenti.

Un lanciarazzi, sei pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola. Armi ma anche munizioni con 212 proiettili di vario calibro e 380 cartucce. Anche sei coltelli a serramanico. È quello che i carabinieri di Napoli hanno trovato durante una perquisizione nella casa di un uomo, 51 anni, incensurato e disoccupato., L’operazione dei militari è iniziata l’8 febbraio ma solo dopo 24 ore si è chiuso il cerchio attorno all’insospettabile. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. In casa non c’era nessuno ma in un tubo di metallo, nascosto nel capannone dell’abitazione, i militari hanno scovato un vero e proprio arsenale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

