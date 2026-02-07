Chi è Ernesto Passaro la scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne

Nella puntata di venerdì 30 gennaio, Cristiana Anania ha scelto Ernesto Passaro. Dopo settimane di passione e indecisione, la tronista ha deciso di uscire dal programma con lui. La coppia si è lasciata alle spalle il talk show e ha deciso di tentare una strada insieme, lasciando il pubblico con la curiosità di vedere come andrà avanti.

Nella puntata di venerdì 30 gennaio di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha finalmente fatto la sua scelta, decidendo di uscire dal programma insieme a Ernesto Passaro. Ernesto Passaro è il corteggiatore di Cristiana Anania che, durante il suo percorso a Uomini e Donne, si è fatto conoscere con tutte le sue sfaccettature. Ernesto che lavora come vigile del fuoco e che, nel corso delle varie puntate ha ammesso di essersi innamorato di Cristiana, prima della scelta della tronista, si è raccontato ai microfoni di WittyTv, svelando le sue emozioni e le sue sensazioni. “Penso di non essere la scelta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo mesi di conoscenze e confronti, Cristiana Anania ha scelto di uscire con Ernesto Passaro.

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione di scegliere Ernesto Passaro come suo compagno.

Chi è Ernesto Passaro, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne

