Uomini e Donne Ernesto e Cristiana si sono lasciati | lei svela tutta la verità

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, noti per aver partecipato alla stagione 2025-2026 di Uomini e Donne, hanno annunciato la fine della loro relazione. La coppia si è lasciata dopo un breve periodo insieme, e Cristiana ha deciso di condividere pubblicamente tutti i dettagli riguardanti la separazione. La notizia ha suscitato diverse reazioni tra i fan e i follower della trasmissione.

E’ arrivata una rottura piuttosto prematura (per molti prevedibile) tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, coppia di Uomini e Donne che si è formata nel corso della stagione 2025-2026. Negli ultimi giorni, tra segnalazioni e movimenti social, il web aveva iniziato a sospettare che la relazione fosse arrivata al capolinea. A mettere fine a ogni dubbio, è stata proprio l’ex tronista con una dichiarazione diretta. Svelata in anticipo la scelta di Ciro Solimeno? Una segnalazione che fa discutere La scelta a Uomini e Donne e l’inizio della relazione. Cristiana Anania aveva lasciato il trono classico di Uomini e Donne insieme a Ernesto Passaro durante la stagione ancora in corso, lasciando Ciro Solimeno come unico tronista.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Ernesto e Cristiana il video insieme nella nuova casa insieme

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