Ernesto e Cristiana allargano la famiglia dopo Uomini e Donne? Cosa ha detto lei sulla ‘gravidanza’

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno annunciato di aspettare un bambino. La coppia, conosciuta grazie a Uomini e Donne, ha condiviso le notizie sulla gravidanza attraverso un messaggio pubblico. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o altri aspetti della futura nascita. La notizia ha fatto il giro dei social network, suscitando interesse tra i follower.

Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta gravidanza che ha visto come protagonista una coppia nata da poco a Uomini e Donne, quella formata da Ernesto Passaro e Cristiana Anania. Stanno insieme da pochissimo ma il loro amore sembra essere già fortissimo, entrambi sono certi di aver trovato il vero amore e sono impazienti di costruire insieme il loro futuro. Diventeranno presto genitori? In molto hanno avuto il sospetto che lei fosse incinta quando ha parlato di un imminente annuncio, lei ha svelato come stanno le cose sui social. Durante una diretta l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che lei e il fidanzato hanno davvero pensato che potesse essere in dolce attesa, infatti sono subito andati a fare un controllo ginecologico e hanno scoperto che era solo un falso allarme. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta: è ErnestoCristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Ernesto, per continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere del...

Uomini e Donne, Cristiana Anania ha fatto la sua scelta: è ErnestoCristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Ernesto, per continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere del...

La scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne ha la sua scelta

Contenuti utili per approfondire Ernesto.

Uomini e Donne, Cristiana Anania incinta? Ecco la veritàCristiana Anania ed Ernesto Passaro sono in attesa di un figlio insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne svela la verità ... comingsoon.it

Uomini e Donne, Cristiana ed Ernesto svelano un clamoroso retroscena: Siamo andati dal ginecologo perché…Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono una delle coppie più fresche e recenti che si sono costruite all'interno dello studio di Uomini e ... isaechia.it