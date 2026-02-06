Cristiana Anania ed Ernesto Passaro vanno a convivere | le importanti rivelazioni a Verissimo

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro annunciano che vivranno insieme. La coppia ha raccontato a Verissimo che hanno deciso di andare a convivere, confermando la loro intenzione di costruire un futuro comune. Silvia Toffanin li intervisterà domani, parlando del rapporto nato dopo l’esperienza a Uomini e Donne.

Ernesto Passaro e Cristiana Anania pronti per la convivenza, le parole della coppia a Verissimo. Silvia Toffanin ospiterà Ernesto Passaro e Cristiana Anania a Verissimo nella puntata di domani, dove parleranno della loro rapporto dopo la scelta a Uomini e Donne. Ernesto Passaro e Crisiana Anania a Verissimo (Foto Ig @verissimotv) Il giorno in cui hanno deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi erano entrambi al settimo cielo, tanta è stata l’emozione nel momento in cui hanno ufficializzato la loro relazione. Fuori dal programma le cose tra loro stanno andando benissimo, sono sempre più innamorati ed è tanta la voglia di viversi giorno dopo giorno.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Approfondimenti su Cristiana Anania

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione di scegliere Ernesto Passaro come suo compagno.

Ultime notizie su Cristiana Anania

