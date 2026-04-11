L' ecomostro che si vede dalla tangenziale compie vent' anni nell' abbandono | la sua odissea burocratica
Da vent’anni, un edificio abbandonato si staglia visibile dalla tangenziale di Forlì, nel quartiere Ronco. La struttura, conosciuta come ecomostro, resta inattiva e senza interventi di recupero. La sua presenza è una costante quotidiana per chi attraversa la zona, mentre le pratiche burocratiche per la riqualificazione si sono prolungate nel tempo senza esiti concreti. Nessuno ha mai avviato un intervento di restauro o demolizione, e la situazione rimane invariata.
C’è un compleanno che nessuno a Forlì festeggia, ma che tutti i residenti del quartiere Ronco hanno sotto gli occhi ogni mattina. È quello dello scheletro di via Spontoni, una carcassa di cemento e ruggine che sorge proprio alle spalle della Caserma De Gennaro e che è ben visibile dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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