L' ecomostro che si vede dalla tangenziale compie vent' anni nell' abbandono | la sua odissea burocratica

Da vent’anni, un edificio abbandonato si staglia visibile dalla tangenziale di Forlì, nel quartiere Ronco. La struttura, conosciuta come ecomostro, resta inattiva e senza interventi di recupero. La sua presenza è una costante quotidiana per chi attraversa la zona, mentre le pratiche burocratiche per la riqualificazione si sono prolungate nel tempo senza esiti concreti. Nessuno ha mai avviato un intervento di restauro o demolizione, e la situazione rimane invariata.