Ragazza di 21 anni finisce in ospedale in codice giallo | tre soccorsi per persone ubriache nella notte in provincia

Una ragazza di 21 anni è finita in ospedale in codice giallo dopo aver bevuto troppo durante la notte, causando tre interventi dei soccorsi in provincia di Como. La causa è stata l’abuso di alcol che ha portato a problemi di salute improvvisi. I soccorritori sono intervenuti anche su altre due persone ubriache, tutte trasportate in pronto soccorso. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato delle ambulanze. La notte si conclude con un intervento di pronto soccorso e una ragazza in cura.

Da Erba a Villa Guardia, tra l’una e le quattro passate: tre interventi in poche ore. In due portati al Sant’Anna Una notte movimentata per i soccorsi sanitari in provincia di Como, chiamati più volte per persone che avevano alzato decisamente troppo il gomito. In poche ore ci sono stati tre interventi distinti, tra Erba e Villa Guardia, con esiti diversi: in un caso non è stato necessario andare in ospedale, negli altri due sì, e l’ultimo è quello che ha destato più preoccupazione. Il quadro preciso di come siano andate le cose è ancora da chiarire bene, ma quel che è certo è che tre persone sono state soccorse nella notte, tutte tutte per un’evidente stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

