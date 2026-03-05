Arsenale di Taranto Iaia FdI | Il Governo Meloni investe oltre 60 milioni

Il Ministero della Difesa ha annunciato un investimento superiore a 60 milioni di euro per l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo bacino galleggiante in acciaio con una capacità di 10.000 tonnellate. La decisione è stata comunicata dal governo e riguarda direttamente l’area portuale. La notizia è stata resa nota da un rappresentante di Fratelli d’Italia.

Tarantini Time Quotidiano Nuovi investimenti per l' Arsenale Militare Marittimo di Taranto. Il Ministero della Difesa, guidato dal ministro Guido Crosetto, ha destinato oltre 60 milioni di euro alla realizzazione di un nuovo bacino galleggiante in acciaio con portata di 10.000 tonnellate. L'infrastruttura sarà destinata alle attività di manutenzione delle principali unità della Marina Militare presenti nello scalo ionico. "Questo moderno bacino, dotato di due ampie aperture simmetriche, garantirà un accesso veloce ed efficiente alle unità navali, tra cui le Fremm, Orizzonte e PCA, che necessitano di manutenzione. I lavori, che prevedono 12 mesi per la progettazione e 34 mesi per la costruzione, si concluderanno entro 46 mesi, portando a Taranto un polo manutentivo all'avanguardia di rilevanza nazionale.