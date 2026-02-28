Union Brescia di carattere | Lecco steso 3-1 al Rigamonti | gol e highlights

Il Brescia ha ottenuto una vittoria di 3-1 contro il Lecco davanti al proprio pubblico al Rigamonti. La partita ha visto i biancazzurri superare gli avversari in uno scontro diretto, rafforzando così la posizione in classifica e portandosi a sei punti di distanza dai blucelesti. La sfida si è conclusa con i gol e gli highlights che hanno caratterizzato l’incontro.

Il Brescia risponde presente nel momento che conta. Davanti al proprio pubblico, al Rigamonti, i biancazzurri superano 3-1 il Lecco nello scontro diretto e consolidano il secondo posto, portandosi a sei lunghezze proprio sui blucelesti. Una vittoria costruita con pazienza, qualità sulle palle.