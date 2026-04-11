Derby amaro per l’Union Brescia | il Lumezzane vince ancora di misura?

L’Union Brescia ha perso anche questa volta in trasferta contro il Lumezzane, con un risultato di 1-0 che si ripete rispetto all'incontro precedente. La rete decisiva è stata segnata ancora da Iori, come nella sfida di andata. La squadra ospite non è riuscita a trovare il pareggio e ha subito un’altra sconfitta nel derby.

Un’altra beffa, ancora nel derby. L’Union Brescia esce sconfitto dal campo del Lumezzane con lo stesso risultato dell’andata, 1-0, e con lo stesso protagonista: Iori. Una punizione nella ripresa condanna i biancazzurri al termine di una gara in cui le occasioni non sono mancate, ma è mancata la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Lumezzane-Union Brescia: derby decisivo tra scontro in campo e divietiIl derby del Girone A tra Lumezzane e Union Brescia, previsto per le ore 14:30 di oggi sabato 11 aprile 2026, si prepara a una sfida decisiva in... Leggi anche: Girone A. Lumezzane e Union un grande derby soltanto da vincere Campionato | Union Brescia-Lumezzane | Troise