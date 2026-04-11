Lumezzane-Union Brescia | derby decisivo tra scontro in campo e divieti

Il derby tra Lumezzane e Union Brescia si gioca oggi alle 14:30 nel Girone A. La partita è considerata importante per la classifica delle squadre in campo. Tuttavia, sono stati imposti divieti che limitano l’afflusso dei tifosi allo stadio Saleri, riducendo la presenza di pubblico durante l’incontro. La sfida si svolge in un contesto di restrizioni e si presenta come un momento cruciale per entrambe le formazioni.

Il derby del Girone A tra Lumezzane e Union Brescia, previsto per le ore 14:30 di oggi sabato 11 aprile 2026, si prepara a una sfida decisiva in termini di classifica, nonostante le restrizioni che limiteranno la presenza del pubblico allo stadio Saleri. La decisione di impedire la vendita dei biglietti ai residenti dell’intera provincia di Brescia, lasciando l’accesso consentito esclusivamente agli abitanti di Lumezzane, ha generato un clima di rammarico condiviso tra le due tifoserie, pur non scalfendo la determinazione delle squadre in campo. L’impatto delle restrizioni sulla partecipazione popolare e il valore della sfida. La gestione degli accessi allo stadio Saleri rappresenta un punto critico per l’atmosfera che circonda questo incontro sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lumezzane-Union Brescia: derby decisivo tra scontro in campo e divieti Leggi anche: Girone A. Lumezzane e Union un grande derby soltanto da vincere Serie C. L’Union Brescia è la regina del mercato invernale. Lumezzane e Ospitaletto avanti con la linea verdePrima di restituire la parola al campo, le formazioni lombarde di Serie C hanno chiuso le ultime operazioni in sede di mercato. SERIE C SKY WIFI 25/26 | Union Brescia - Lumezzane: le parole del direttore sportivo Andrea Ferretti Temi più discussi: Brescia, trasferta a Lumezzane vietata ai residenti in città e a Salò; Lumezzane-Union Brescia, derby con accesso limitato: esclusi i residenti di tutta la provincia - Radio Bruno; Serie C Girone A, derby Lumezzane-Union Brescia: ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi ospiti; Derby con il Lumezzane vietato ai tifosi dell'Union Brescia. Girone A. Lumezzane e Union un grande derby soltanto da vincereLumezzane (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Gallea, Stivanello, Mancini; Paghera, Rocca, Malotti; Ghillani, Caccavo, Iori. All: Troise. Union Brescia (3-5-1-1): Gori; Silvestri, Sorensen, Rizzo; De Maria, ... ilgiorno.it Derby con il Lumezzane vietato ai tifosi dell’Union BresciaStadio di fatto chiuso ai tifosi del Brescia. Sabato 11 aprile, al Saleri di Lumezzane, potranno acquistare i biglietti esclusivamente i residenti nel Comune di ... elivebrescia.tv BREAKING NEWS: Un abbonato di Union Brescia ha fatto ricorso al Tar contro la decisione di vietare la trasferta a tutti i residenti nel Bresciano tranne che a quelli di Lumezzane. Il ricorso verrà discusso in queste ore. C’è il precedente di un club di tifosi del Vi - facebook.com facebook Lumezzane-Union Brescia: derby vietato a tutti i residenti in provincia x.com