Bollette luce e gas più care a febbraio 2026 | di quanto aumentano i prezzi

A febbraio 2026 le bollette di luce e gas aumentano di nuovo. Dopo mesi di stabilità, i prezzi tornano a salire, colpendo le famiglie e facendo salire i costi per le imprese. La crescita si fa sentire già nei primi mesi dell’anno.

Dopo una fase di relativa stabilizzazione osservata nella seconda parte del 2025, i prezzi di luce e gas tornano a crescere nei primi mesi del 2026, con effetti diretti sulle bollette delle famiglie e ricadute ancora più marcate sui costi delle imprese. I dati aggiornati al 2 febbraio 2026 sugli indici di riferimento PUN e PSV, insieme alle analisi dell’Osservatorio Confcommercio Energia, confermano un trend al rialzo, con rincari che, pur lontani dai picchi della crisi energetica del 2022, restano superiori ai livelli pre-pandemia. Di quanto sono aumentati i prezzi di luce e gas. Nel mese di febbraio 2026, il PUN (prezzo nazionale unico) della luce si colloca attorno a 0,129 euro per kWh, con una dinamica oraria che mostra picchi fino a 140,36 euro per MWh e minimi inferiori a 108 euro per MWh, a seconda della fascia oraria e della domanda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

