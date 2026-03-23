Dalla formazione al lavoro oltre 100 aziende alla Federico II per il Career Day Stem

Torna giovedì 26 marzo il Career Day dedicato alle discipline Stem dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, in programma dalle 9 alle 16 nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo. Un appuntamento ormai consolidato che vedrà la partecipazione di oltre 100 aziende nazionali e internazionali, pronte a incontrare laureandi e laureati in un confronto diretto orientato all’ingresso nel mondo del lavoro. Giunto all’ottava edizione, il Careerday@SPSB è promosso dalla Commissione orientamento in uscita e placement della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e rappresenta il punto di arrivo di un percorso che accompagna gli studenti lungo tutto l’anno accademico nella costruzione del proprio profilo professionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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