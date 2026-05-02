Unicusano Avellino Basket a un passo dai play-off
Domani alle 18.00 al PalaDelMauro si terrà la partita di play-in tra l'Unicusano Avellino Basket e una squadra avversaria. L'allenatore della formazione biancoverde ha dichiarato che si tratta di un'opportunità da sfruttare, dopo aver lavorato intensamente con i giocatori in vista di questa sfida. La squadra si presenta pronta per cercare di conquistare un posto ai play-off.
Si alza il sipario dei play-in, appuntamento domani alle 18.00 al PalaDelMauro. ‘Una opportunità da sfruttare’ ha dichiarato Gennaro Di Carlo, con il coach che ha preparato la formazione biancoverde per arrivare più che preparata al play-in. C’è stato poco tempo per organizzare la gara rispetto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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