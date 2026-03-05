Unicusano Avellino Basket alla prova Urania | all’Allianz Cloud sfida da play-off

Questa sera all’Allianz Cloud si affrontano Unicusano Avellino Basket e Urania nella trentesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. La partita rappresenta una sfida importante in vista dei playoff. Entrambe le squadre cercano di conquistare punti utili per migliorare la propria posizione in classifica. L’incontro si preannuncia di alto livello e decisivo per il prosieguo della stagione.

Trentesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest inizia questa sera con due incontri di cartello. A Livorno andrà in scena in match tra la Biemme Service Livorno e la Fortitudo Bologna. Fari accessi anche all’Allianz Cloud di Milano dove si sfidano Wegreenit Urania Milano – Unicusano Avellino Basket. Palla a due sul parquet milanese alle 20.45, arbitri dell’incontro i signori Cafori, Yang Yao e Maschietto. Il team milanese è reduce dai sei successi consecutivi ed è la formazione più calda del momento. L’Unicusano Avellino non è da meno, dopo aver battuto nell’ultimo mese top team del campionato, tra cui la capolista Pesaro, Verona e Cividale, gli irpini vogliono proseguire la striscia positiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

