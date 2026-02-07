L' Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2

Questa sera si gioca il big match di Serie A2 tra Avellino e Rimini. L’Unicusano Avellino Basket affronta in trasferta la Dole Basket Rimini, in una sfida fondamentale per la classifica. I biancoverdi cercano punti importanti, mentre i padroni di casa vogliono mantenere il ritmo in testa alla classifica. La partita si annuncia combattuta e piena di tensione.

Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.Domani alle ore 18.00 al PalaFlaminio la squadra biancoverde scende in campo nell’arena romagnola, per affrontare una delle migliori formazioni di questo torneo.I biancorossi.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Basket, la Dole ospita Avellino per confermarsi tra le big. Prima da ex al Flaminio per Alessandro GrandeRbr ospita l’Unicusano Avellino Basket, una delle tante formazioni di questo campionato ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff ... today.it

l unicusano avellino basketAvellino Basket, Grande regala la vittoria ai lupi nel big match contro VeronaDecisiva una magia del playmaker biancoverde sulla sirena. Avellino piega Verona con cuore, difesa e spirito di squadra ... orticalab.it

