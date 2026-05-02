In diverse città del Mali, attacchi contro civili, scuole e strutture sanitarie hanno provocato vittime e danni. L’UNICEF ha richiesto protezioni immediate per i bambini coinvolti in queste situazioni di violenza, che sono state segnalate nelle ultime settimane. La situazione si mantiene tesa, con le autorità che cercano di rispondere agli episodi di violenza che colpiscono le comunità locali.

Attacchi in diverse città del Mali colpiscono civili, scuole e strutture sanitarie: l’UNICEF chiede protezione urgente per i bambini. Sono ancora una volta i bambini a pagare il prezzo più alto della violenza in Mali. Lo denuncia l’ UNICEF dopo i recenti attacchi che, a partire dal 25 aprile 2026, hanno colpito diverse città del Paese, tra cui Bamako, Mopti, Gao, Kati e Kidal. Secondo le prime informazioni, gli scontri hanno provocato vittime civili, tra cui bambini, alcuni dei quali risultano feriti e attualmente in cura presso le strutture sanitarie locali. Scuole e centri sanitari colpiti. Forte preoccupazione arriva dall’UNICEF per le notizie secondo cui una scuola nella regione di Mopti sarebbe stata colpita, anche in relazione alla presenza di persone armate e di un ordigno esplosivo nelle vicinanze.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: in Mali bambini pagano il prezzo più alto della violenza

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