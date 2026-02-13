Save the Children ha presentato l’indagine “Stavo solo scherzando”, che rivela come un adolescente su quattro sia vittima di comportamenti violenti nelle relazioni con il partner, evidenziando come le ragazze subiscano il peso più alto e vivano con la paura.

Dietro l'immagine spesso idealizzata dell'amore giovanile emergono dinamiche segnate da controllo, aggressività e pressioni, spesso percepite come «normali». Il 36% ha subito urla o insulti mentre una percentuale analoga riferisce di geolocalizzazione imposta. Il 28% ha ricevuto pressioni per inviare immagini intime e la stessa quota ha visto diffondere proprie foto private senza consenso. «Paure e esperienze di molestie, umiliazioni, ricatti e aggressioni attraversano luoghi e momenti diversi della vita degli adolescenti, dalle relazioni intime agli spazi pubblici, sia fisici che digitali, in un paesaggio della violenza che non ha soluzione di continuità tra l’off e l’online», spiega Antonella Inverno, Responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La violenza normalizzata nelle relazioni tra adolescenti: le ragazze pagano il prezzo più alto (e hanno paura)

Il rapporto ISTAT 2023 sui giovanissimi (11-19 anni) evidenzia differenze di genere e cittadinanza nelle relazioni di fiducia e amicizia.

