L’UNICEF segnala che i bambini sono i principali colpiti dal ripetersi delle ostilità tra Afghanistan e Pakistan. Secondo l’organizzazione, ci sono bambini uccisi, migliaia di sfollamenti forzati, scuole chiuse e servizi essenziali interrotti nelle zone di confine. L’allarme riguarda le conseguenze di un conflitto che continua a incidere sulla vita dei più giovani in quelle aree.

L’UNICEF esprime forte allarme: bambini uccisi, sfollamenti forzati, scuole chiuse e servizi interrotti nelle aree di confine. Wijesekera: “Proteggerli è un obbligo internazionale”. L’allarme dell’UNICEF: “I bambini stanno pagando un prezzo altissimo”. 3 marzo 2026 – L’UNICEF lancia un appello urgente dopo le notizie di bambini uccisi e feriti nel nuovo inasprimento delle ostilità tra Afghanistan e Pakistan. «Siamo allarmati dalle notizie secondo cui alcuni bambini sono stati uccisi e feriti nel recente inasprimento delle ostilità», dichiara Sanjay Wijesekera, Direttore regionale dell’UNICEF per l’Asia meridionale. L’Agenzia ONU sta verificando gli eventi insieme alla Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e ai partner sul territorio, ma un dato è già evidente: i bambini sono le prime vittime del conflitto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: “I bambini pagano il prezzo più alto nel riaccendersi delle ostilità tra Afghanistan e Pakistan”

La violenza normalizzata nelle relazioni tra adolescenti: le ragazze pagano il prezzo più alto (e hanno paura)Dietro l'immagine spesso idealizzata dell'amore giovanile emergono dinamiche segnate da controllo, aggressività e pressioni, spesso percepite come...

UNICEF/Ucraina: +11% delle vittime tra i bambini verificate nel corso del 2025, almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.