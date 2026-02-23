Il governo candida l’ex ministro Martina alla guida della Fao E la sinistra scopre che fa anche cose buone

Il governo ha proposto Maurizio Martina come candidato alla guida della Fao, motivando la scelta con la sua esperienza nel settore agricolo. La candidatura mira a rafforzare la presenza italiana all’interno dell’organizzazione internazionale. Martina ha già ricoperto ruoli di rilievo nel settore alimentare, contribuendo a politiche di sviluppo sostenibile. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche, che ora attendono una risposta dall’Unione europea.

Il governo italiano ha candidato Maurizio Martina alla guida della Fao e ha chiesto all’Unione europea di sostenerlo come proprio candidato. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. Martina è attualmente vicedirettore generale dell’agenzia, il primo italiano a ricoprire quel ruolo. Prima è stato parlamentare e segretario Pd e ministro dell’Agricoltura nei governi Gentiloni e Renzi. Dal punto di vista istituzionale la candidatura di Martina a direttore generale dell’agenzia Onu non sorprende: si inserisce nella visione di interesse nazionale come bene prioritario sempre perseguita dal governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

