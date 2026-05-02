Unclosed Embrace il debutto della nuova band alternative metal che scuote Bologna

Una nuova band alternative metal si presenta sulla scena musicale di Bologna. Il gruppo, chiamato Unclosed Embrace, ha formato nel 2024 e si prepara a pubblicare il loro primo album a maggio 2026. Il disco, intitolato come la band, rappresenta il debutto ufficiale del quartetto nato sotto le Due Torri. La formazione si sta facendo strada nel panorama locale con il loro sound energico e riconoscibile.

Una nuova band alternative metal si affaccia sulla scena musicale di Bologna. Si chiamano Unclosed Embrace e a maggio 2026 pubblicheranno il loro primo album, un disco omonimo che segna ufficialmente il debutto del quartetto nato sotto le Due Torri nel 2024. Il progetto prende forma dall’amicizia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Audio segreti e piste alternative: il nuovo fronte investigativo che scuote il caso GarlascoA Milano si apre un nuovo fronte investigativo sul caso Garlasco, uno dei dossier giudiziari più complessi e discussi degli ultimi anni, legato... Al Conservatorio Nicolini arrivano le giovani band: in scena metal, jazz e fusionUn’esplosione di energia giovane sta per invadere il palcoscenico del Conservatorio Nicolini: chitarre graffianti, ritmi incalzanti e voci pronte a...