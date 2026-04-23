Audio segreti e piste alternative | il nuovo fronte investigativo che scuote il caso Garlasco

A Milano si apre un nuovo capitolo nell'inchiesta legata all'omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2007. Le autorità stanno analizzando registrazioni audio considerate segrete e stanno valutando piste alternative rispetto a quelle già esplorate. Questa fase investigativa si aggiunge a quelle precedenti, con l’obiettivo di far luce sui dettagli ancora irrisolti del caso. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata fino a ora.

A Milano si apre un nuovo fronte investigativo sul caso Garlasco, uno dei dossier giudiziari più complessi e discussi degli ultimi anni, legato all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. In Procura generale è stato infatti depositato un esposto corredato da una serie di file audio che, secondo i soggetti che li hanno presentati, potrebbero contenere elementi utili a valutare l'ipotesi di un possibile depistaggio nell'ambito delle più recenti attività investigative. Il materiale è stato consegnato dallo studio legale Gasperini Fabrizi e si inserisce nel contesto della nuova inchiesta che ha riacceso i riflettori sul delitto. Gli audio riguarderebbero conversazioni registrate nel corso del 2026 e sarebbero stati già richiamati pubblicamente dalla criminologa Roberta Bruzzone nel corso di interventi televisivi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Audio segreti e piste alternative: il nuovo fronte investigativo che scuote il caso Garlasco GARLASCO - Segreti e Bugie - Una Sana discussione intorno al caso di Chiara Poggi Notizie correlate Leggi anche: La consulenza ancora segreta che scuote il caso Garlasco: si ribalta tutto? Leggi anche: Andrea Sempio e Stefania Cappa: la sorpresa sugli audio scuote Garlasco!