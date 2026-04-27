Al Conservatorio Nicolini arrivano le giovani band | in scena metal jazz e fusion

Al Conservatorio Nicolini si preparano a esibirsi giovani band provenienti da vari generi musicali come metal, jazz e fusion. Le formazioni sono composte da studenti e musicisti emergenti che si alterneranno sul palco, portando con sé strumenti e brani originali. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse formazioni che presenteranno le loro performance dal vivo in una serie di concerti.

Un’esplosione di energia giovane sta per invadere il palcoscenico del Conservatorio Nicolini: chitarre graffianti, ritmi incalzanti e voci pronte a raccontare il presente in musica.Giovedì 30 aprile alle ore 10, nel Salone dei Concerti, andrà in scena Evento Band, appuntamento musicale dedicato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Tra partiture e memorie: le voci femminili dell’opera riscoperte al Conservatorio NicoliniTra le pieghe ingiallite di antiche partiture e le voci dimenticate del melodramma ottocentesco, venerdì 30 gennaio l’auditorium del Conservatorio... Al Conservatorio Nicolini una giornata per le donne dell’opera con il progetto Casta DivaAl centro dell’iniziativa la presentazione della piattaforma digitale Italian Opera by Women Composers, un database pensato per ricostruire,... Contenuti e approfondimenti Il Conservatorio apre le porte: torna l’Open Week tra musica e formazioneSeconda Open Week per il Conservatorio Nicolini di Piacenza, che dal 13 al 18 aprile torna ad aprire le proprie aule e sale al pubblico, dopo il successo ... piacenzasera.it A Piacenza riflessioni sulla Memoria al conservatorioA Piacenza le celebrazioni iniziano lunedì 26 gennaio al Conservatorio Nicolini. Dalle ore 10 l'istituto propone Chi porterà queste parole? 23 partigiane ad Auschwitz, una lettura scenica tratta dal ... ilrestodelcarlino.it