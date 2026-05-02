Un’antica lapide romana rinvenuta nel giardino di una casa a New Orleans è stata restituita all’Italia

Una lapide romana, datata circa duemila anni fa, è stata trovata nel giardino di una casa a New Orleans. Dopo un accurato procedimento, la stele è stata restituita alle autorità italiane. La scoperta è avvenuta durante lavori di ristrutturazione, e l’oggetto è stato identificato come un reperto di epoca romana. La restituzione è avvenuta attraverso un accordo tra le autorità statunitensi e italiane.

Una lapide romana, risalente a quasi duemila anni fa, scoperta nel giardino di una casa a New Orleans, è stata restituita all’ Italia. L’epitaffio in marmo è stato ufficialmente consegnato alle autorità italiane a Roma con il supporto dell’ FBI; nello stesso giorno, anche un altro reperto archeologico, recuperato negli Stati Uniti, ha fatto ritorno in patria. Il mistero della lapide romana rinvenuta a New Orleans. Il manufatto è venuto alla luce per la prima volta l’anno scorso, quando l’antropologa Danielle Santoro, della Tulane University, e suo marito, Aaron Lorenz, stavano ripulendo il loro giardino dalle erbacce. La coppia ha notato una lastra con una superficie insolitamente liscia e un’iscrizione scolpita che sembrava essere in latino.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un’antica lapide romana, rinvenuta nel giardino di una casa a New Orleans, è stata restituita all’Italia Notizie correlate L’FBI restituisce all’Italia la lapide romana ritrovata a New Orleans: ecco come era arrivata negli Stati UnitiUna lapide romana vecchia di quasi duemila anni, ritrovata nell’ottobre del 2025 per caso nel giardino di una casa a New Orleans, è tornata in Italia. Balestrate, rinvenuta sotto terra un’antica fornace risalente all’epoca romanaUna fornace romana è stata rinvenuta a Balestrate, alla foce del fiume Jato, ma il punto preciso in cui è situata resta top secret per evitare... Aggiornamenti e dibattiti Antica lapide romana sparita dal museo di Civitavecchia e ritrovata a New Orleans, riportata in ItaliaPotrebbe tornare al Museo Archeologico della città CIVITAVECCHIA - Una lapide romana di quasi 2.000 anni, scoperta nel giardino di una casa a New Orleans, è ... etrurianews.it Un’antica lapide romana, rinvenuta nel giardino di una casa a New Orleans, è stata restituita all’ItaliaUna lapide romana, risalente a quasi duemila anni fa, scoperta nel giardino di una ... msn.com