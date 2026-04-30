Balestrate rinvenuta sotto terra un’antica fornace risalente all’epoca romana

A Balestrate, presso la foce del fiume Jato, è stata scoperta un’antica fornace risalente all’epoca romana. La posizione esatta dell’insediamento è mantenuta segreta per motivi di tutela e prevenzione da eventuali furti. La scoperta è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno avviato le procedure per gli interventi di restauro e conservazione. La fornace rappresenta un ritrovamento di rilevante interesse archeologico.

Una fornace romana è stata rinvenuta a Balestrate, alla foce del fiume Jato, ma il punto preciso in cui è situata resta top secret per evitare eventuali furti. È l’ultimo di una serie di ritrovamenti che spostano le lancette della storia della borgata marinara a duemila anni fa all’epoca dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Addio a Giuliano Franzoni, volto dell’Antica FornaceUna mattina come tante, il lavoro di sempre e poi, all’improvviso, il silenzio che fa paura. Sparatoria al 'Quadrone delle Vigne', tre persone ferite: rinvenuta una pistola a terraÈ di tre feriti il bilancio della sparatoria avvenuta oggi, 29 aprile, intorno alle ore 12, al ‘Quadrone delle Vigne’, nei pressi di via Cerignola, a...