Serra di marijuana nel capannone | sequestrate 12mila piante

A Lodi Vecchio, le forze dell’ordine hanno scoperto una serra di marijuana nascosta in un capannone abbandonato. Sono state trovate e sequestrate circa 12.000 piante, coltivate illegalmente in un’area isolata. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine che ha portato alla denuncia di due persone coinvolte nell’attività illecita.

LODI VECCHIO (Lodi) Un capannone anonimo, in una zona apparentemente tranquilla della campagna lodigiana, nascondeva in realtà una fabbrica della marijuana. È qui che, nella serata di venerdì, i carabinieri della compagnia di Milano Duomo hanno messo a segno un importante blitz antidroga, arrestando due cittadini albanesi di 30 e 31 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata al termine di un’attività investigativa mirata, avviata dopo una segnalazione e sviluppata attraverso servizi di osservazione e monitoraggio. I militari hanno raggiunto Lodi Vecchio dove, dopo una prima fase di appostamento, sono entrati in azione, sorprendendo i due uomini all’interno di un capannone industriale trasformato in una piantagione indoor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Due coltivatori sono stati arrestati a Lodi perché avevano allestito una vasta piantagione di marijuana nel loro capannone.

