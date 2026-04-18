Sarno ospiterà gli European Universities Games | l' annuncio del sindaco

Sarno è stata annunciata come sede del villaggio sportivo per gli European Universities Games, che si terranno dal 18 luglio al 1° agosto 2026. La città ospiterà questa manifestazione internazionale dedicata agli atleti universitari, coinvolgendo diverse discipline sportive. L’evento vedrà la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi europei e prevede l’organizzazione di competizioni e attività correlate.

Sarno farà parte del villaggio sportivo degli European Universities Games, in programma dal 18 luglio al 1° agosto 2026. Saranno 13 le discipline sportive distribuite su oltre 30 sedi, con circa 4.000 presenze tra studenti-atleti e staff provenienti da 40 Paesi europei, in rappresentanza di circa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate European Universities Games 2026: la presentazione al Teatro VerdiSi è tenuta stamattina al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno la prima conferenza stampa di avvicinamento agli European Universities Games... Sarno, messa in sicurezza di via Vallone: ordinanza del sindacoC’è un ulteriore pericolo di distacco di altro materiale roccioso dal costone adiacente alla cava dismessa in via Vallone Monaco, dove già si è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Montoro ospiterà gli European Universities Games 2026 dell’Università di Salerno; European Universities Games 2026: la presentazione al Teatro Verdi; Giochi Europei Universitari, è partito il countdown; Comune di Baronissi: EUG 2026, Baronissi protagonista degli European Universities Games. Montoro ospiterà gli European Universities Games 2026 dell’Università di SalernoAnche Montoro, insieme ad altri Comuni della Valle dell’Irno e della Provincia di Salerno, ha messo a disposizione dell’Università di Salerno strutture sportive per gli European Universities Games 202 ... irpinianews.it European Universities Games 2026: la presentazione al Teatro VerdiAnna Petta2-2 Baronissi: EUG 2026, Baronissi protagonista degli European Universities Games ... salernotoday.it [#SALERNO2026] Nella splendida cornice del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno si è tenuta stamane la prima conferenza stampa di avvicinamento agli European Universities Games 2026. L’evento ha segnato l’avvio del #countdo - facebook.com facebook