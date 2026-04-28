Buonfiglio | Commissariamento? Non mi lascio influenzare da destra o da sinistra

Il presidente del Coni ha commentato l'ipotesi di un commissariamento della Federazione calcistica, affermando di non lasciarsi influenzare da posizioni di destra o sinistra. In un video diffuso, ha dichiarato che non intende farsi condizionare da tali considerazioni politiche in merito alla situazione attuale. La questione è al centro dell’attenzione nel mondo dello sport e delle istituzioni sportive.

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha parlato dell'ipotesi-commissariamento della Figc: guarda il video con le sue parole. Mentre sembra sgonfiarsi l’inchiesta di Milano che al momento non vede coinvolto alcun club, perde di sostanza anche l’ipotesi di un commissariamento della Figc. Sul fronte di un provvedimento preso per legge dalla politica, fonti governative hanno dichiarato all’Agi: "Bisogna smetterla di dire che la politica vuole 'mettere le mani' sul calcio. Non c'è intenzione di un commissariamento politico. Servono, però, risposte immediate ed efficienti, servono riforme. Aspettiamo di capire cosa si vuole fare".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Buonfiglio: "Commissariamento? Non mi lascio influenzare da destra o da sinistra" Notizie correlate Vota Sì: Diaco ricoperto di insulti da quelli del No. “Servo”, ”coglione”, “leccaculo”. Solidarietà da destra, silenzio da sinistraQuelli del No sono contrari al referendum sulla giustizia ma favorevolissimi agli insulti. Buonfiglio spiazza tutti: «Il commissariamento auspicato da Lotito e Abodi? Probabilmente andrei a casa io…». Annuncio del presidente del CONI!Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Buonfiglio Commissariamento Figc? Dovrei preoccuparmi anche di qualcun altro; Il commissariamento della Figc: Abodi lo invoca, la serie A lo respinge: perché serve un intervento dall'alto; Buonfiglio chiude all'ipotesi di commissariare la FIGC: ecco i motivi; Buonfiglio Commissariamento Figc? Dovrei preoccuparmi anche di qualcun altro. Buonfiglio chiude all'ipotesi commissariamento della Figc: Non ci sono i presuppostiROMA - Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, è tornato sul tema del commissariamento della Federcalcio italiana, chiudendo all'ipotesi: Non mi lascio influenzare da destra o da sinistra o da chi v ... corrieredellosport.it Il presidente del Coni: Non mi lascerò influenzare, la FIGC non sarà commissariataLe parole di Buonfiglio che ha risposto a chi ritiene sia da commissiare FIGC dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali e il caso Rocchi ... fcinter1908.it Napoli sogna in grande. E dopo la Coppa America cosa c'è di più grande da sognare Un sogno a cinque cerchi: le Olimpiadi. Hanno parlato di questo il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ieri a Palazzo San Gia - facebook.com facebook Oggi insieme al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Cons. Angelosanto, il Presidente del @coninews Buonfiglio, il Presidente del @CIPnotizie De Sanctis e la Presidente @ucei_it Ottolenghi ho sottoscritto a @Palazzo_Chigi la Dichiarazi x.com