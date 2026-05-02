Una borsa per cambiare sguardo sul mondo | Fondazione Carit rinnova l’investimento sul Quarto Anno Rondine

La Fondazione Carit ha deciso di rinnovare il suo sostegno al progetto Quarto Anno Rondine, un’iniziativa dedicata alla formazione e alla crescita dei giovani. Questo intervento si concentra sull’offerta di opportunità che possano influenzare il modo di guardare al mondo, puntando sul valore delle persone. La scelta di continuare a investire in questa direzione evidenzia l’impegno verso iniziative di lungo termine, che mirano a cambiare prospettive e aprire nuove possibilità.

C’è un investimento che non produce dividendi immediati, ma costruisce futuro. È quello sulle persone. In particolare sui giovani chiamati a interpretare un presente complesso, attraversato da conflitti, disuguaglianze e trasformazioni rapide. È in questa direzione che si muove la Fondazione.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Rondine, finestra sul mondo. La quattro giorni del festivalMentre guerre e crisi geopolitiche imperversano, arriva la decima edizione di YouTopic Fest, il Festival internazionale sul conflitto. Geografie umane in mostra a Legnano: il Festival fotografico europeo apre uno sguardo sul mondoLegnano (Milano), 7 marzo 2026 – Geografie umane è un’espressione che contiene tutto: dai paesaggi sterminati al piatto in cui mangiamo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Fondazione Carit approva il bilancio 2025: avanzo record di oltre 21 milioni di euroFondazione Carit ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo relativo all'anno 2025. Lo ha comunicato il presidente Emiliano Strinati sottolineando come, nonostante le difficoltà del contesto ec ... corrieredellumbria.it Fondazione Carit, ok al consuntivo: Superati gli obiettivi previstiAumenta il patrimonio netto. Distribuite risorse nei sei settori d’intervento. Sostegno all’ospedale Santa Maria ... lanazione.it