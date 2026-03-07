Geografie umane in mostra a Legnano | il Festival fotografico europeo apre uno sguardo sul mondo

Legnano (Milano), 7 marzo 2026 – Geografie umane è un’espressione che contiene tutto: dai paesaggi sterminati al piatto in cui mangiamo. Geografie umane è il titolo della mostra che si inaugura oggi alle 18 al Palazzo Leone da Perego, tappa legnanese del Festival fotografico europeo. A Legnano, il Festival sarà diffuso: delle nove mostre, sette saranno a Palazzo Leone da Perego, una alle Gallerie Cantoni e una nel cortile del Castello. Saranno visitabili fino al 26 aprile. “Siamo alla 14ª edizione del Festival e ci piace l’iniziativa diffusa, perché rafforza i legami con il territorio - ha affermato Guido Bragato, assessore alla Cultura -. Nelle immagini in mostra vedrete che lo sguardo sull’attualità è immediato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

