Brindisi 21enne muore in scontro tra due auto | era il suo primo giorno lavoro

Un incidente stradale si è verificato a Brindisi, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due auto. Era il primo giorno di lavoro per il ragazzo, che si trovava alla guida di una delle vetture coinvolte. La tragedia si è verificata nella giornata del 21 aprile e ha suscitato commozore tra familiari e amici. Nello stesso giorno, un'altra famiglia ha subito un lutto a Bisceglie, con la scomparsa di una donna di nome Samantha Lacedonia.

Brindisi, 2 mag. - (Adnkronos) - Un altro lutto a Bisceglie, in provincia di Barletta Andria Trani, per la morte di Samantha Lacedonia. La giovane, 21 anni, è morta ieri mattina venerdì 1 maggio in un incidente stradale sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Ostuni, in provincia di Brindisi. La 21enne era diretta a una struttura alberghiera di Ostuni per il suo primo giorno di lavoro, per la stagione turistica nella città bianca. Due le auto coinvolte nell'incidente, su cui sta compiendo accertamenti la Polizia locale di Ostuni. La ragazza era alla guida di una Fiat 500 mentre un 83enne guidava l'altra auto coinvolta, una Mercedes. Non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Brindisi, 21enne muore in scontro tra due auto: era il suo primo giorno lavoro Notizie correlate La 21enne Samantha Lacedonia morta in incidente mentre andava a lavoro, era il suo primo giornoLa Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Samantha Lacedonia , la 21enne che ha perso la vita ieri in... Si chiamava Marco Tolomei il 28enne morto nell’incidente a Rieti: era il suo primo giorno di lavoroIl sindaco di Marcetelli proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Marco Tolomei. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terribile impatto fra due auto: ragazza perde la vita mentre andava a lavoro; Schianto mortale sulla provinciale Ostuni-Ceglie Messapica: muore una ragazza di 21 anni di Bisceglie; Tragico incidente sulla provinciale: muore una ragazza di 21 anni, due feriti; Identificata la vittima del tragico incidente sulla Bari-Brindisi: la risposta dal test del Dna. Muore in un incidente d'auto mentre va al lavoro, era il suo primo giornoLa Procura di Brindisi ha apertoun'inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di SamanthaLacedonia, la 21enne che ha perso la vita ieri in seguito ad unincidente che si è verificato sulla provincia ... msn.com Samantha Lacedonia muore a 21 anni in un incidente mentre andava a lavoro: era il suo primo giornoUno scontro frontale tra due macchine ha causato la morte di Samantha Lacedonia, una ragazza di 21 anni. L'incidente è avvenuto nella giornata ... msn.com la Repubblica. . La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Samantha Lacedonia, la 21enne che ha perso la vita ieri in seguito ad un incidente che si è verificato sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica il Primo - facebook.com facebook