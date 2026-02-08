Greta Fournier torna nella soap ma con un dramma sconvolgente: scopri cosa succede a lei e alla figlia Cristina e il nuovo ruolo di Roberto Ferri. Un posto al sole si prepara a colpire ancora nel segno con una sequenza di episodi destinata a lasciare senza fiato gli spettatori. Mentre la trama che ruota attorno a Eleanor Price sta per giungere al suo culmine, un altro colpo di scena si prepara ad affacciarsi all’orizzonte: torna in scena Greta Fournier, ma le circostanze sono tutt’altro che felici. Dopo anni di assenza, il suo rientro avverrà in un contesto segnato dal dolore e dalla paura. Le prime indiscrezioni parlano di un grave incidente d’auto che coinvolgerà proprio Greta e sua figlia Cristina. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole Anticipazioni Marzo: Roberto Ferri sconvolto dall’incidente di Greta!

