Un parco intitolato al fondatore del movimento Scout | omaggio ai valori educativi

A Ferrara, venerdì 1, si è svolta l’intitolazione di un’area verde di via Galvani al fondatore del movimento Scout. L’evento ha coinvolto rappresentanti della comunità locale e membri del movimento Scout, presenti per celebrare un luogo simbolico per la storia dell’associazione nella città. La cerimonia ha visto il posizionamento di una targa commemorativa e l’inaugurazione ufficiale dell’area, dedicata a ricordare i valori e le origini dello scautismo.

La città di Ferrara rende omaggio al movimento Scout mondiale. Durante la mattinata di venerdì 1 è avvenuta l’intitolazione dell’area verde di via Galvani a Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo, in un luogo altamente simbolico per la comunità Scout ferrarese, che nel 2007 aveva.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Parco dedicato al fondatore degli scoutIl taglio del nastro e lo svelamento della targa tra viale Gorizia e via Adda hanno sancito ufficialmente, domenica mattina, la nascita del parco... L'ingresso del centro oncologico intitolato al fondatore Calcit Gian Franco BarulliSi è svolta questa mattina, mercoledì 8 aprile, la cerimonia di intitolazione a Gian Franco Barulli, fondatore e primo presidente del Calcit... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Ferrara il parco di via Galvani sarà intitolato al fondatore dello scautismo mondiale Robert Baden-Powell; Parco della Pace: Un percorso da fare insieme; Parco della Pace | Un percorso da fare insieme. A Ferrara il parco di via Galvani sarà intitolato al fondatore dello scautismo mondiale Robert Baden-PowellFerrara rende omaggio al fondatore dello scautismo mondiale Robert Baden-Powell intitolandogli il parco di via Galvani. La cerimonia di intitolazione ufficiale, aperta a tutta la cittadinanza, si svol ... cronacacomune.it Parco della Pace: Un percorso da fare insiemeA Pioltello la pace smette di essere solo una parola e diventa un luogo. L’8 maggio verrà infatti ... msn.com Un eventuale rinnovo è una possibilità, ma vi posso dire anche che Bartesaghi in quest'anno è stato visionato più volte anche da diversi club di Premier League, tra cui il Newcastle. Vi parlo di scout venuti a San Siro, e non solo a San Siro, per seguire Bartesa x.com La campagna “Un tetto per crescere insieme: sostieni gli scout di Sesto!” - facebook.com facebook