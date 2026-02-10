Questa mattina, tra viale Gorizia e via Adda, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo parco dedicato a Robert Baden-Powell. Il taglio del nastro e lo svelamento della targa hanno segnato il momento di apertura, con molti cittadini presenti per l’occasione.

© Ilgiorno.it - Parco dedicato al fondatore degli scout

