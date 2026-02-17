0-99 Design per gioco | a Palazzo Arese Borromeo la mostra che racconta il gioco da tavolo come cultura design e relazione

Durante la Milano Design Week 2026, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno espone la mostra

In occasione della Milano Design Week 2026, dal 10 aprile al 10 maggio, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (MB) apre le sue sale a 0-99. Design per gioco, una mostra che esplora il gioco da tavolo come prodotto culturale nella sua evoluzione nel tempo: non semplice passatempo, ma oggetto di design, linguaggio sociale, specchio di identità e visioni del mondo. Promossa dal Comune di Cesano Maderno, l’esposizione parte da una domanda tanto semplice quanto potente: perché, da migliaia di anni, continuiamo a tornare attorno a un tavolo, a regole condivise, a pedine e tabelloni? La risposta è nel cuore della mostra: il gioco da tavolo è una forma di conoscenza, una “tecnologia” analogica che costruisce comunità, immaginazione, sfida, cooperazione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

