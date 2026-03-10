Questa mattina all’Infopoint di piazza della Libertà si è svolto il taglio del nastro per la mostra fotografica intitolata

Taglio del nastro all’Infopoint di piazza della Libertà per l’esposizione degli scatti di " Sguardi di donna ", contest indetto in occasione della Giornata internazionale della donna. L’inaugurazione si è svolta alla presenza della presidente del Consiglio delle Donne, Lorella Benedetti; dell’assessore Francesca D’Alessandro; delle consigliere del Consiglio delle donne, Laura Orazi, Paola Pippa, Barbara Antolini, Antonella Fornaro, Romina Leombruni, Cristina Cingolani, Paola Cassese e Franca Cartechini. A seguire la musica del quartetto femminile Fata. In mostra fino al 15 marzo le foto di Maila Angelomè Bracci, Martina Barattini, Gianluigi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sguardi di donna", taglio del nastro per la mostra fotografica

