Un canto che sconfina un canto che unisce | studenti incontrano Nabil Bey Salameh

Il prossimo mercoledì 6 maggio alle 18:00 si svolgerà nell’aula magna del liceo scientifico “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana un evento dedicato alla musica e alla solidarietà. L’appuntamento fa parte del progetto “La voce di chi non ha voce: il popolo palestinese, la sua storia recente”. Per l’occasione, sarà presente Nabil Bey Salameh, che incontrerà gli studenti per condividere musica e riflessioni sul tema.

FRANCAVILLA FONTANA - Si svolgerà il prossimo mercoledì 6 maggio alle ore 18:00, nell’aula magna del liceo scientifico “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana il terzo appuntamento previsto nell’ambito del progetto “La voce di chi non ha voce: il popolo palestinese, la sua storia recente, la.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Laurea honoris causa. L’artista Nabil Salameh: "Sono stato straniero" 22 marzo: a Foggia Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Nabil Salameh raccontano la canzone d’autore22 marzo: a Foggia Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Nabil Salameh raccontano la canzone d’autore Mario Venuti, Peppe... Contenuti utili per approfondire Un canto che sconfina, un canto che unisce: studenti incontrano Nabil Bey SalamehIl cantautore dei Radiodervish sarà ospite del Ribezzo di Francavilla Fontana, durante un evento in collaborazione con la scuola secondaria del primo istituto comprensivo A. Moro – P. V. Marone ... brindisireport.it Laurea a Nabil Salameh: La parola e la musica per dare voce alla mia PalestinaUnistrasi ha conferito ieri la laurea magistrale honoris causa in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica a Nabil Salameh, per meriti eccezionali in ambito cultur ... lanazione.it