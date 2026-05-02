Un canto che sconfina un canto che unisce | studenti incontrano Nabil Bey Salameh

Da brindisireport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo mercoledì 6 maggio alle 18:00 si svolgerà nell’aula magna del liceo scientifico “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana un evento dedicato alla musica e alla solidarietà. L’appuntamento fa parte del progetto “La voce di chi non ha voce: il popolo palestinese, la sua storia recente”. Per l’occasione, sarà presente Nabil Bey Salameh, che incontrerà gli studenti per condividere musica e riflessioni sul tema.

FRANCAVILLA FONTANA - Si svolgerà il prossimo mercoledì 6 maggio alle ore 18:00, nell’aula magna del liceo scientifico “Francesco Ribezzo” di Francavilla Fontana il terzo appuntamento previsto nell’ambito del progetto “La voce di chi non ha voce: il popolo palestinese, la sua storia recente, la.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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