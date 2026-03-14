22 marzo | a Foggia Mario Venuti Peppe Servillo Andrea Mirò Violante Placido Nabil Salameh raccontano la canzone d’autore

Il 22 marzo a Foggia si tiene un evento dedicato alla canzone d’autore, con la partecipazione di artisti come Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido e Nabil Salameh. Durante la giornata, gli artisti presentano e discutono il loro approccio alla musica e alle parole, offrendo al pubblico uno sguardo diretto sul loro lavoro e sulle loro esperienze nel mondo della musica.

Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Nabil Salameh raccontano la canzone d’autore sotto la guida del racconto di Alberto Bazzurro La giornata di domenica 22 marzo rappresenta il momento più narrativo del Premio #LaMiaTerra. Il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà infatti alle 19.00 (ingresso dalle 18,30) La Canzone Storica – Spettacolo di Narrazione, una serata - condotta da Alberto Bazzurro con Roberta Di Lorenzo - che... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - 22 marzo: a Foggia Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Nabil Salameh raccontano la canzone d’autore Articoli correlati Leggi anche: L’autore e scienziato Mario Tozzi alla Ubik di Foggia con libro ‘Caro Sapiens’ A Sant’Agnello Peppe Servillo e i Solis String Quartet in “Carosonamente”Lunedì 5 gennaio 2026 ore 19:30 Chiesa della Natività di Maria Vergine, Colli di Fontanelle Un grande appuntamento di musica ai Colli di Fontanelle... Approfondimenti e contenuti su Foggia Mario Venuti Temi più discussi: Premio LaMiaTerra a Foggia: date e ospiti; A Foggia la seconda edizione del Premio LaMiaTerra; La Canzone d’Autore canta la Madre Terra. 22 marzo: a Foggia Mario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Nabil Salameh raccontano la canzone d’autoreMario Venuti, Peppe Servillo, Andrea Mirò, Violante Placido, Nabil Salameh raccontano la canzone d’autore sotto la guida del racconto di Alberto Bazzurro La giornata di domenica 22 marzo rappresenta ... ilsipontino.net Premio LaMiaTerra a Foggia: date e ospitiLa seconda edizione del Premio #LaMiaTerra trova casa quest’anno il 21 e 22 marzo presso Il Teatro Giordano di Foggia: due giorni dedicati alla canzone d’autore in dialogo con la Madre Terra. Sotto la ... rockol.it IL FOGGIA SPROFONDA Nona sconfitta consecutiva, ultimo posto e serie D vicinissima - facebook.com facebook