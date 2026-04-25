Laurea honoris causa L’artista Nabil Salameh | Sono stato straniero

Negli anni Ottanta, l’artista Nabil Salameh è arrivato in Italia per completare gli studi di ingegneria. Successivamente, ha intrapreso una carriera artistica che lo ha portato a diventare una figura riconosciuta nel suo campo. Recentemente, ha ricevuto una laurea honoris causa, e in un'intervista ha dichiarato di essersi sentito sempre uno straniero nel corso della sua vita.

A portarlo in Italia, negli anni Ottanta, sono stati i suoi studi di ingegneria. Ma poi la vita ha preso un altro percorso. Oggi l’italo-palestinese Nabil Salameh, nato a Tripoli del Libano, è un poliedrico artista, che si definisce un ‘cantastorie’. E martedì prossimo sarà ospite dell’ Università per stranieri di Siena, che ha deciso di conferirgli la laurea magistrale honoris causa in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica. Fondatore dei Radiodervish, una delle realtà più affermate di world music in Italia, per anni è stato corrispondente in Italia di Al Jazeera. Tra le collaborazioni anche con Paola Turci, che con Michele Lobaccaro sarà presente alla cerimonia, alle 10.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laurea honoris causa. L’artista Nabil Salameh: "Sono stato straniero" Notizie correlate L’Ateneo fiorentino omaggia il Capo dello Stato: laurea honoris causa a Sergio MattarellaFIRENZE – Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ricevuto in data odierna la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato... Laurea honoris causa a Sergio Mattarella: l’Università di Firenze celebra il Capo dello Stato per i 150 anni della Scuola di Scienze politiche Cesare AlfieriL'Università di Firenze conferisce la prestigiosa laurea honoris causa a Sergio Mattarella, celebrando il suo grande servizio pubblico e democratico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Laurea honoris causa. L’artista Nabil Salameh: Sono stato straniero; Unistrasi: laurea magistrale honoris causa a Nabil Salameh; L’arte che unisce i mondi: dall’Università per Stranieri di Siena una laurea ad honorem per Nabil Salameh; Grande partecipazione alla prima giornata degli Stati Generali della Salute Siena 2026. Laurea honoris causa. L’artista Nabil Salameh: Sono stato stranieroIl ’cantastorie’ italo palestinese riceverà l’importante riconoscimento. La scelta dell’Università per Stranieri del rettore Tomaso Montanari. . lanazione.it L’Università per Stranieri di Siena conferisce la laurea honoris causa a Nabil SalamehArtista italo-palestinese e fondatore dei Radiodervish, Salameh proporrà la lectio-concerto 'Dove la voce resta: canto, memoria, dignità' ... gonews.it Un importante riconoscimento arriva per il cantautore e giornalista Nabil Salameh, da sempre impegnato nella promozione della pace e del dialogo tra culture. #Siena - facebook.com facebook