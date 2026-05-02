Umbria esplode il numero dei single | 142mila nuclei unipersonali

In Umbria, il numero di nuclei unipersonali ha raggiunto i 142 mila, con un aumento significativo rispetto al passato. Questa tendenza riguarda principalmente persone che vivono da sole, alterando la composizione della popolazione nella regione. I piccoli borghi umbri sono più colpiti rispetto alle grandi città, che stanno vivendo dinamiche diverse. La crescita dei nuclei unipersonali sta modificando le caratteristiche demografiche e sociali del territorio.

? Cosa scoprirai Perché i piccoli borghi umbri soffrono più delle grandi città?. Chi sono le persone che stanno trasformando la demografia regionale?. Come cambieranno i servizi sociali per gestire l'invecchiamento femminile?. Quali sfide attende il welfare per sostenere i nuovi nuclei unipersonali?.? In Breve Nuclei unipersonali al 37% con picco del 41% nei piccoli comuni umbri.. Famiglie monogenitoriali composte da madri superano il 9% del totale regionale.. Nove centenari su dieci registrati nel 2023 sono donne residenti in Umbria.. Dimensione media dei nuclei familiari regionale ferma a 2,2 componenti.. In Umbria 142mila persone vivono oggi in nuclei composti da un unico membro su un totale di circa 384mila famiglie, secondo i dati raccolti dal ricercatore Giuseppe Coco di Agenzia Umbria Ricerche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, esplode il numero dei single: 142mila nuclei unipersonali Notizie correlate Tutti gli affari di Del Deo, ex numero due degli 007 italiani: dal Relais in Umbria al gruppo «dei neri» che ha fatto «casini dal Vaticano» – Le carteDa dirigente dei servizi in grande ascesa, considerato ben visto dal governo Meloni come dai suoi predecessori, a indagato nella torbida inchiesta... Leggi anche: Isee, la ricchezza dei nuclei sale del 7%. Ma il 55% dichiara meno di 20mila euro