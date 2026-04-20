Tutti gli affari di Del Deo ex numero due degli 007 italiani | dal Relais in Umbria al gruppo dei neri che ha fatto casini dal Vaticano – Le carte

Un’indagine approfondisce gli affari dell’ex numero due dei servizi segreti italiani, coinvolgendo un relais in Umbria e un gruppo associato a incidenti avvenuti al Vaticano. Le carte raccolte mostrano le attività di questa figura, che ha avuto ruoli di rilievo nel settore, e i rapporti con ambienti politici e istituzionali. Sono stati documentati dettagli relativi a operazioni e connessioni che riguardano sia il mondo dell’intelligence che altri settori.

Da dirigente dei servizi in grande ascesa, considerato ben visto dal governo Meloni come dai suoi predecessori, a indagato nella torbida inchiesta sulla «Squadra Fiore», che usava i fondi dei servizi italiani per acquistare a prezzi stratosferici software “da università” e, stando alla accuse, con le banche dati dell’intelligence faceva dossier anche per privat i, nell’arco di meno di due anni, dal 2024 al 2026. E’ lo strano destino del cinquantenne Giuseppe Del Deo (che ha festeggiato il compleanno proprio la scorsa settimana), ora indagato per peculato, accesso abusivo a sistema informatico e violazione della legge istitutiva dei servizi segreti.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Giuseppe Del Deo e il gruppo di collaboratori chiamati “i neri”: le accuse all’ex numero 2 dei Servizi indagato nell’inchiesta sulla Squadra FioreQuando era dirigente del reparto economico finanziario dell’Aisi (i servizi segreti interno) Giuseppe Del Deo si sarebbe avvalso di una squadra di... Usa e Iran ricevono un piano di pace dal Pakistan. E sul tavolo dei negoziati piomba l’uccisione del capo degli 007 dei pasdaranProprio mentre Usa e Iran ricevono una bozza d’accordo per un piano di pace dal Pakistan, sul tavolo dei negoziati per una tregua di 45 giorni piomba...