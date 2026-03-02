Isee la ricchezza dei nuclei sale del 7% Ma il 55% dichiara meno di 20mila euro

Secondo i dati dell'INPS, nel 2025 l’indicatore Isee medio ha raggiunto i 21.580 euro, rispetto ai 20.171 del 2024, registrando un aumento del 7% per quanto riguarda la ricchezza dei nuclei familiari. Tuttavia, il 55% delle famiglie dichiara un reddito inferiore a 20.000 euro. Questi numeri mostrano una crescita complessiva dell’indicatore, mentre molte famiglie continuano a mantenere redditi bassi.

DATI INPS. Nel 2025 l’indicatore in media è stato di 21.580 euro, in risalita rispetto ai 20.171 euro del 2024. Crescono però le fasce di reddito più basse. I sindacati: «Misure più incisive per sostenere il ceto medio». Lo dice il nome stesso: è la fotografia della situazione economica «equivalente», dove l’insieme di reddito e patrimonio viene combinato all’ampiezza e alle caratteristiche del nucleo familiare. Nei nuovi dati dell’Inps sugli Isee elaborati nel 2025 in Bergamasca scorre appunto un quadro composito, che suggerisce una doppia tendenza: la «ricchezza» cresce, passo dopo passo (il valore medio è salito del 7% nell’ultimo anno), ma ben più della metà dei nuclei (che possono rappresentare singole persone o, più spesso vista la natura di questa dichiarazione, famiglie) rimane sotto i 20mila euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

