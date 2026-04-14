Ue Meloni | Serve sospensione Patto stabilità errore muoversi tardi

Arrivata al Vinitaly di Verona, la presidente del Consiglio ha commentato la questione del Patto di stabilità, affermando che sarebbe necessario sospenderlo. Ha criticato la decisione di muoversi tardi su questo fronte, definendola un errore. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito politico sulla gestione delle regole economiche europee e sulla loro applicazione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Vinitaly a Verona, ritorno sul tema del Patto di stabilità. “Potrebbe aiutare, certamente. Chiaramente bisogna vedere come va nei prossimi giorni, ma penso che l’Europa non dovrebbe sottovalutare l’impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi, noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema anche di prendere in considerazione una sospensione del Patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata” così come “sospendere oggi il Cbam sarebbe oggettivamente una misura che potrebbe fare la differenza”, ha detto Meloni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Meloni: "Serve sospensione Patto stabilità, errore muoversi tardi" Patto di stabilità, Meloni incalza l’Ue: “Va sospeso. Muoversi tardi sarebbe un errore”La premier Giorgia Meloni lancia un messaggio all’Europa: «L’Ue non dovrebbe sottovalutare l’impatto che la crisi potrà avere» e per questo... Commissione UE: no sospensione patto di stabilitàLa Commissione europea chiude, almeno per ora, alla sospensione del Patto di stabilità nonostante la crisi energetica legata alla guerra in Medio...