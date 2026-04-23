Il segretario generale della confederazione sindacale ha chiesto la sospensione del patto di stabilità per affrontare le attuali sfide economiche. In un intervento pubblico, ha segnalato che si rischia una stagflazione, con un aumento dell’inflazione, una diminuzione dei salari e una riduzione degli investimenti, in un contesto di recessione. La discussione sulla politica economica si concentra sulle misure da adottare per gestire questa situazione.

“ Stagflazione? Rischio concreto, vuol dire che aumenta l’inflazione, che si abbassano i salari e anche gli investimenti, perché c’è recessione. Credo sia la cosa peggiore con cui ci possiamo trovare a fare i conti. Per evitare questa cosa c’è bisogno di chiedere la sospensione del patto di stabilità e di fare quegli investimenti che sono necessari, sia pubblici che privati, per creare lavoro. C’è bisogno anche di aumentare i salari attraverso la tassazione”. Lo ha detto segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine del confronto a Roma con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. “Dall’altra parte c’è anche bisogno di non investire sulle armi – denuncia Landini – la vera sicurezza di un paese non è sulle armi, ma l’autonomia energetica”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dfp, Landini: "Serve la sospensione del patto di stabilità"

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