Ultimissime Inter LIVE | Sommer verso l’addio Si avvicina sempre di più il rinnovo di Akanji

Nelle ultime ore si parla di un possibile addio di un giocatore importante e di un rinnovo imminente di un altro nel settore nerazzurro. Le notizie aggiornate in tempo reale riguardano le trattative in corso e i cambiamenti che potrebbero riguardare la rosa della squadra. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con sviluppi che potrebbero influenzare le prossime settimane.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 2 MAGGIO. Rinnovo Akanji, primo lo Scudetto e poi la firma: l’Inter vuole blindare il suo pilastro fino al 2028. Rinnovo Akanji, il difensore svizzero sarà il pilastro della nuova difesa di Chivu: operazione da 15 milioni e rinnovo fino al 2028 Sommer Inter, sarà addio a fine stagione? Le novità portano lo svizzero lontano da Milano: gli aggiornamenti.🔗 Leggi su Internews24.com

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