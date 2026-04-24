Nella giornata di oggi, le notizie più recenti riguardano le trattative di mercato della squadra nerazzurra. Si parla di un possibile avvicinamento di un calciatore specifico e di un interesse che potrebbe portare a un allontanamento di un altro difensore dal club catalano. Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato i dettagli, ma le voci circolano con insistenza tra gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 24 APRILE. Mercato Inter, il Barcellona prepara il piano B a Bastoni: contatti con un difensore della Real Sociedad. Salta l’affare?. Mercato Inter, il Barcellona cerca alternative a Bastoni e punta su un difensore della Real Sociedad: le ultime Mercato Inter, Muharemovic accetta l’offerta nerazzurra! Ecco tutti i dettagli e le cifre del contratto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Muharemovic si avvicina sempre di più. Il Barcellona molla Bastoni?

Notizie correlate

Ultimissime Inter LIVE: Le parole di Thuram dopo la Roma. Il Barcellona molla Bastoni?di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Ultimissime Inter LIVE: Il Barcellona non molla Bastoni. Vieri parla così alla vigilia del derbyMercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Muharemovic all’Inter: la svolta è vicina, ecco cosa manca; Le probabili formazioni della 33^ giornata; Inter, obiettivo Muharemovic: è il primo della lista; ?? Juve-Roma per Bernasconi, Milan-Koné, Inter-Muharemovic: news di oggi ?.

Muharemovic all’Inter: la svolta è vicina, ecco cosa mancaIl giocatore ha trovato un’intesa su tutto. I club parlano per studiare la formula: prestito con obbligo e un giovane in neroverde ... corrieredellosport.it

Calciomercato Inter, primo acquisto: Accordo raggiuntoIl mercato dell'Inter segue Muharemovic: accordo col difensore bosniaco, ora si tratta con il Sassuolo (anche per Kone). Juve alla finestra ... interlive.it

Sky – Inter, nuova data per il rientro di Lautaro Le ultimissime da Appiano x.com

Coppa Italia, Inter-Como: le ultimissime di formazione, Thuram favorito su Esposito Siete d'accordo Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook